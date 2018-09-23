立委與民間團體合作 捐物資給弱勢過中秋

2018-09-23 08:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天就是中秋節，為讓弱勢家庭也有一個溫暖的中秋節，立委何欣純與台中市欣欣工商促進會聯合辦理中秋關懷弱勢，在太平區富平路聖安宮發放白米及全聯禮券2000元等物資，給80戶弱勢家庭，使其也能過個美好的中秋佳節。

台中市欣欣工商促進會理事長黃存忠表示，欣欣工商聯誼會到促進會登記立案至今6年多，成員皆為在地的中小企業主，定時聚會交流，有感於中秋節是國人最重視的節日，但社會上卻有很多弱勢家庭生活困苦，於是提出意見辦理中秋關懷公益、捐贈物資活動，號召在地善心人士一起來送愛心，讓中秋節更加溫馨。

立委何欣純表示，太平區有30多個里，請里長提供每一里二戶真正有需要的弱勢家庭，希望藉著物資的捐助，可讓這些弱勢家庭過個好節。

何欣純指出，自己擔任該社團榮譽理事長多年，常與在地中小企業主互相交換意見，感受到這些企業主們本著取之於社會用之於社會，都非常願意為社會出份心力。

何欣純表示，原本只贈送物資，但促進會特別再加碼發放禮金全聯禮券2000元，讓弱勢家庭添購自己所需的中秋物資，他也要感謝聖安宮、三元宮、桃園市亮銓公益慈善會捐出物資來共襄盛舉，為弱勢族群帶來溫情及力量，讓太平地區更友善、更溫暖。