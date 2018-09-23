軟爛男逼女友賣淫還債 若有不從還拉她手去燙排氣管...

蔡姓渣男因缺錢花用，要求17歲女友出面向友人借錢，事後無法還款，竟叫女友去賣淫還債。（情境照）

2018-09-23 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕一名18歲的蔡姓渣男，因不務正業缺錢花用，要求17歲女友出面向友人借錢，事後無法還款，竟叫女友去賣淫還債，聽聞女友不從，蔡男便抓她的手去按壓高溫排氣管，事後蔡男被依違反兒少性剝削條例、傷害及恐嚇等罪嫌函送法辦。

根據《蘋果日報》報導，蔡男今年初透過友人介紹，認識還在念高中的女友小禎，在今年3月時，蔡男因缺錢，要求小禎以質押證件的方式，向一名曾姓友人陸續借了2萬元，每當錢用完時，便要小禎出面再借，小禎因不堪脅迫，和蔡男分手，不蔡男心有不甘，假藉曾姓友人名義要小禎償還10萬元，小禎因還不出錢，被蔡男威脅下海賣淫還錢。

由於小禎不願賣淫，蔡男便拉她的手去按壓機車排氣管，小禎在心生畏懼之下，和10多名男子完成性交易，蔡男則是親自載著小禎四處賣淫，賣淫所得全被蔡男拿走自己花用。事後，小禎因為常翹課引起學校注意，小禎家人問起此事真相後十分憤怒，報警提告。

蔡姓男子到案供稱，並未強迫小禎賣淫，小禎的手被排氣管燙傷，也並非他是強拉觸摸，而是她自己不小心碰到的，但警方經蒐證後，已將蔡男依違反兒少性剝削條例、傷害及恐嚇等罪嫌函送法辦。

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