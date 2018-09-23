今午後變天北部防大雨 中颱「潭美」週五離台灣最近

今日天氣在下半天起將有所轉變，受到東北風影響，北部及東半部氣溫稍降，整體雲量偏多且易有短暫陣雨。（資料照）

2018-09-23 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地以多雲到晴天氣為主，中午過後在山區及山區附近的平地會有局部短暫雷陣雨，天氣在下半天起將有所轉變，受到東北風影響，北部及東半部氣溫稍降，整體雲量偏多且易有短暫陣雨，北部及東北部局部地區亦可能出現較大雨勢。

今日溫度方面，白天溫度仍高，各地高溫約31至33度，中午前後紫外線指數偏高，民眾在進行戶外活動時需注意防曬並多補充水分。24號颱風「潭美」已增強為中颱，今日凌晨2點其中心位置在鵝鑾鼻東南東方1700公里之海面上，以每小時17公里速度向西北西進行。氣象局預報員吳依帆指出，預估中颱「潭美」週五至週六距台灣最近，屆時受外圍環流影響，中部以北、東半部會有雨勢。

今日空氣品質部分，清晨西半部地區因風速較弱而易累積污染物，局部地區有機會達「橘色提醒」等級，白天風速增強可稍有改善。高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區、馬祖及金門為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

週一至週四（24日至27日）東北風明顯增強，迎風面北部及東北部下雨時間長，會有局部大雨發生的機率，花東也會有短暫陣雨，中南部則維持多雲午後局部雷陣雨的天氣；北部及東北部氣溫也會下降，高溫會下降到28、29度，低溫約降至22到24度，有秋涼的感覺出現，其他地方高溫略降1到2度，低溫約在23到25度之間，早晚也會有股淡淡的秋意。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 33 26 ~ 32 27 ~ 32 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）