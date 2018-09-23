日無人補給太空船白鸛7號 成功發射升空

2018-09-23 04:44

〔中央社〕搭載日本無人補給太空船「白鸛」（Kounotori）7號的H2B火箭，於23日凌晨2時52分過後，自南部鹿兒島縣種子島太空中心發射，約15分鐘後順利分離，白鸛7號成功進入預定軌道。

日本放送協會（NHK）報導，發射後約2分鐘，4具輔助火箭分離，約6分鐘後第一節火箭分離並持續上升，發射後約15分鐘，白鸛7號在預定高度287公里附近分離，宣告發射任務成功。

白鸛是對在地球上空400公里附近繞行的國際太空站（ISS）運送物資的無人補給太空船，這次發射的白鸛7號，除載運太空人的生活物資和實驗機器以外，也搭載供國際太空站當主電源使用的日本製鋰離子電池等，酬載量為迄今最重的大約6.2噸。

此外，這次也首度搭載直徑80公分餘的回收囊，將針對把國際太空站科學實驗所獲成果物置入回收囊送返地球技術，進行實證研究。

白鸛7號當初原本預定9月11日發射，因天候惡劣及火箭閥門發現異常等，發射日程4度延後，創下日本主力火箭歷來最多延後發射紀錄。

白鸛7號預定9月27日晚與國際太空站接合。

日本「每日新聞」報導，回收囊內有虎牌魔法瓶開發的真空斷熱容器（容量約30公升），可收納將攜帶回地球的樣品。白鸛7號抵國際太空站約一個半月後，將離開國際太空站重新進入大氣層，白鸛7號本體將會在大氣層燃燒殆盡，但在進入大氣層前分離的回收囊，將會落入南鳥島附近的太平洋上。