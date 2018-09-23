世界首創 日探測機器人成功登陸小行星龍宮

2018-09-23 03:12

〔中央社〕日本「隼鳥2號」（Hayabusa 2）小行星探測機朝太陽系小行星「龍宮」投下的2台探測機器人，成功登陸並進行跳躍移動，創下在小行星上移動探測器成功著陸的世界首例。

日本放送協會（NHK）報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宣布，隼鳥2號於21日朝「龍宮」（Ryugu）投下的2台探測機器人成功著陸，這是繼第一代「隼鳥號」著陸失敗後，睽違13年再度挑戰終獲成功。

隼鳥2號共搭載探測龍宮地表的4台小型機器人，21日投放的是名為「智慧女神（Minerva）2-1」的其中2台機器人，於距小行星上方55公尺高度附近與隼鳥2號分離，以每秒數公分速度緩緩朝小行星接近。

JAXA其後分析探測機器人傳回的資料，確認當中有拍攝龍宮地表的照片，因而宣布探測機器人成功著陸。第一代隼鳥號曾於2005年在小行星「糸川」（Itokawa）上方投下小型探測器，但最後著陸失敗，13年後再度挑戰終於獲得成功。

JAXA指出，機器人成功在小行星地表移動是全球首創。

2台探測機器人分別為寬18公分、高7公分的正16角形柱狀體。由於小行星的重力非常微弱，車輪會浮起，因而設計成藉由馬達來進行跳躍移動。成功著陸的兩台探測機器人，除驗證移動方法外，攝影機將持續對龍宮地表進行彩色拍攝，並測量地表溫度，將有助於母機隼鳥2號預定10月下旬的登陸行動。

隼鳥2號也預計於10月3日投下德國與法國合作開發的小型探測器。

根據目前時程，隼鳥2號將在龍宮待到2019年底，並從10月下旬展開隼鳥2號的3次登陸任務，採集龍宮表面的岩石，預計2020年底帶回地球。

龍宮是在地球和火星軌道附近繞行的直經約900公尺小行星，呈陀螺狀，表面有複雜凹凸，據信於太陽系誕生的46億年前左右形成，內部可能保有當時狀態的砂和有機物等。