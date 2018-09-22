嘉縣偏鄉小校中秋音樂會 金曲歌手開唱讓人感動

金曲歌手王宏恩到偏鄉小校成功國小開唱。（記者林宜樟翻攝）

2018-09-22 23:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉成功國小是偏鄉小校，在中秋節連假為了讓鄰近的三界埔社區居民能夠感受到月夜樂團圓的溫暖氣氛，由嘉義縣水上鄉公所、成功國小、成功社區發展協會、三界埔文化發展協會舉辦音樂會，邀請金曲歌手王宏恩今晚（22日）到校開唱，優美的嗓音讓在場鄉親好感動。

水上鄉長劉敬祥說，各單位整合力量一同籌辦音樂會，凝聚在地住民社區意識，促進社區共存榮；三界埔過去以仙草、藥草為產業核心，是親近自然、恬靜無憂的農村，中秋佳節連假舉辦「愛在三界埔-王宏恩月光音樂晚會」，聆賞來自台東的金曲歌手的歌聲，分享遊子對故鄉的想念與眷戀，找回對故鄉曾經的情感。

成功國小校長陳宇水說，過往三界埔社區的空氣飄散仙草香，處處菸樓林立，瀰漫著傳統農村溫厚人情，這次邀請到金曲獎歌手王宏恩到學校演唱，凝聚在地住民力量，提供三界埔社區藝文欣賞與學習機會，提升社區藝文生活品質。

今天晚上居民們與學生在校園中聆聽王宏恩的歌聲，還一同合唱，搭配著月光，喚醒社區居民及學子的愛鄉情懷，許多人都開心的說「好難得，鄉下小校也有這麼棒的活動」。