追查假新聞挨酸「東廠」 查核中心總編審：很無言...

2018-09-23 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕成立不久的「台灣事實查核中心」總編審黃兆徽今晚在臉書發文，針對日前大阪辦事處長蘇啟誠之死，寫下事件過後的心得，指出「我發現有一群民眾，他們在意的並不是事實，而是急於尋找認同，無視任何事實地堅持己見。」

日前因日本關西風災後，網路及部分媒體散播錯誤資訊，造成輿論指向外交部辦事不力，大阪辦事處長蘇啟誠以死明志，掀起社會一片譁然。台灣事實查核中心對於「假新聞」的審查因此受到高度矚目，不少民眾甚至私訊嗆聲「去死一死」，或是為該單位貼上「東廠」標籤，令黃兆徽嘆「很無言...」。

她指出，這一週的觀察中，發現有一群民眾無視事實、急於將所有人事物貼上標籤分別「敵」「我」，「我不知道這是不是因為社會上造假的訊息太多，才迫使人們出現這樣可能是『自我防衛』的機制？」

對於關西機場查核報告，查核中心已將事件經過完整公布，盼助國人基於事實來理性討論。黃兆徽強調，「事實查核中心若有特定立場，大可不必臚列所有爭議和求證到的某些事實。」她重申「我們拒絕政府、政黨、和所有政治人物的捐款，就是為了維護中心的獨立性和客觀公正原則。」

至於更進一步的調查報導，黃兆徽則認為，「非台灣事實查核中心之成立宗旨」，且關西事件的調查上僅有兩位查核記者，同時還有其他案件，工作量相當吃緊。黃兆徽對於大多數民眾的支持和鼓勵表達感謝，但更多的是「誠惶誠恐」，深信「看見真實，才能打造美好台灣。」

黃兆徽臉書全文