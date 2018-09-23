遭控未告知鮮魚秤兩賣 店家喊冤：菜單都有寫

海產價格落差大，常常引起糾紛。有消費者指控桃園某海產店3條魚就要6200元，未先告知價格、還疑似灌單坑殺客人。店家喊冤，通常魚都以兩計價，價格也都詳細寫在菜單上。其他業者也說，店家收費還包含烹煮及人事費用等成本，這金額屬合理範圍。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2018-09-23 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕桃園八德的海產店被控坑錢，有消費者點了3條魚竟要價6200元，指控未先告知價格、疑似灌單坑殺客人。店家喊冤，通常魚都是以兩計價，價格也都詳細寫在菜單上，菜色要客人劃單才送。有其他業者表示，店家的收費還包含烹煮及人事費用，金額屬於合理範圍。

綜合媒體報導，郭小姐帶著家人到這家海產店準備慶生，9大2小一共點了1尾3台斤的鱘龍魚、2尾石斑魚及各式火鍋料，看到結帳金額高達1萬306元後大傻眼，覺得3條魚要價6200太貴，控店家收費方式不清楚，不告知魚秤重後的價格，等到魚殺好了，客人也不能反悔；郭小姐還說，店家把他們撤掉的2張單納入計算，疑似灌單。

業者澄清，菜單上都清楚寫下魚是以兩計費，鱘龍魚1兩59元和石斑魚1兩43元都清楚寫在單子上，而且郭小姐用餐前3日有先來店裡拿菜單，當時有何她解釋計價方式；至於被客人指控灌單，業者表示，是客人劃單才會送餐，結帳時客人才說自己沒有點，但餐點已經被吃完。

其他業者指出，1兩59元中有人事成本及烹調費用，價格不算太貴，屬於合理範圍，被指控店家的石斑魚價格還比行情價的1兩50元來的便宜。點餐前還是要多加詢問，才不會引發消費糾紛，讓雙方不愉快。