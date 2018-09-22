後壁黃家古厝中秋晚會 陳建仁、賴清德同場賞「樂」

市定古蹟後壁黃家古厝音樂會今晚登場，座無虛席。（記者楊金城攝）

2018-09-22 22:04

〔記者楊金城／台南報導〕台南市定古蹟後壁黃家古厝音樂會今晚登場，今年邁入第21週年，副總統陳建仁、行政院長賴清德出席，在古厝文化中聆聽悠揚音律，感受台灣各族群文化融合和這塊土地的美，而更加團結。

陳建仁打趣說，去年音樂會20年時總統蔡英文參加，他沒參加很可惜，很高興今年參加，大家能聽到本土又是國際級音樂會，真是有福氣。

賴清德一上台就說他連續參加9年音樂會，應頒給他「全勤獎」，他稱讚古厝音樂會是最具台灣代表性，音樂會展現對台灣的心、感情和理想，與會者都是有志一同，特別是在台灣最困難、國際局勢複雜的時候，藉由這場音樂會凝聚大家團結起來，力量愈大就能因應台灣的需求和世界的變化。

黃家古厝主人、總統府國策顧問黃崑虎說明年將頒給賴清德「全勤獎」，他說，黃家古厝音樂會舉辦20年來已成為台灣人共同舉辦的音樂會，一起建立對台灣的責任，為了建立新的台灣國家之理想，黃家古厝音樂會明年會繼續辦下去。

代理市長李孟諺說，黃家古厝音樂會凝聚台灣意識，堅持台灣價值讓大家更愛台灣更團結。

在地的後壁國中鼓隊，為音樂會揭開序幕，新韻合唱團接棒，古典音樂邀請黃姿穎小提琴獨奏，金曲歌王謝宇威演唱客語歌謠，原住民歌謠由戴曉君、台語歌謠由曾心梅與台南市民族管絃樂團合作壓軸演出。

為國際交流演出，也邀請到日本女高音森敬惠搭配太鼓，深情詮釋台日歌謠，讓觀眾聽得如癡如醉，鼓掌叫好。