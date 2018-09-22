南三段落跑山友事件省思 他盼官民合作提升山搜效率

山難搜救動用到直升機的部份，經常被批浪費資源，但登山客的生命權一樣受到憲法保障，合理的使用直升機仍屬必要。（記者花孟璟攝）

2018-09-22 23:16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕日前走東郡丹大橫斷（南三段）的葉姓山友二次叫直升機事件，遭外界批評「把直昇機當小黃」，還讓上山救援的警消救難人員因山區天候惡劣發生失溫、差點性命不保。去年在能高哈崙山難中，協助消防擔任民搜協勤總指揮林鴻昆說，沒人能保證爬山不出意外，他說，此次事件中值得探討的是步道分級的概念是否也適用於警消？如消防員平日山訓就沒有C+級路線的攀登經驗，貿然在裝備不足下把救難人員送上山，當然消防眷屬會感到「我家人的命不是命」。

山難搜救早期是各縣市警局的工作，警方也組織有山青民警協勤，近年山搜被推給消防，在各縣市消防局長期人力無法補足的困境之下，從本業消防滅火、救災救護、車禍救傷一直到捕蜂抓蛇，非屬於消防專業的勤務都攬在肩膀上，尤其全島70％面積都是山域，每有山難事故都讓消防疲於奔命，然而各縣市消防局每年山訓次數卻是屈指可數，裝備也不足，衍生諸多問題。

林鴻昆說，據調查這次直升機送上山區救援的8名救難人員之中，有4位沒有高山經驗，其中1人高山症吊掛後送、3人腳抽筋，最後任務失敗撤退，無高山經驗的消防員被派往台灣百岳縱走路線中，屬於難度最高C+級的南三段路線值勤，該路線沿途無山屋、多崩壁斷崖，人力派遣上是否合理值得商榷，如裝備經驗都不足，猶如陷基層消防於險境。

他說，消防員上百岳進階路線，也屬於登山行為，不同於一般人登山的目的是休閒活動，山域搜救的目的是救人，目前百岳路線分級中有A、B、C和C+共4種路線，循序漸進而上，想攀登C+、也必須具備C+級的攀登經驗，且山難救援要考量的技術層面更比一般登山客所需的經驗值更高，比如傷者或失蹤者可能墜崖，消防員需在懸崖、崩壁等各類困難地形進行架繩、垂降尋人等高難度任務，遠較一般登山行為來的高階與危險，指揮官派遣人力時需綜合各種資訊，但在人力及經驗不足下確實力有未逮。

他說，有消防員在網路上透露，第一梯由直升機載上山尋找葉姓山友的救難人員，在強颱山竹接近台灣的時刻，隊員卻得「繼續留在山上」長達6天，致人員因裝備全溼而失溫、抽筋。林鴻昆舉例，去年能高哈崙橫斷山難動員搜救李明翰時，直升機載運東線第一批降落新木瓜的搜救人員，就是由具有C+級步道經驗的資深山友組成，且當時花蓮縣消防局指揮官在降雨鋒面接近前，即果斷迅速撤離救援隊伍，他認為，救難必須以人員的安全為前提，才能避免二次山難。

林鴻昆建議，官方與民間合作搜救，能高哈崙山難事件已建立典範，在消防員額短時間難以補充足額下，由家屬授權民搜組織，或官方委外專業組織如民間登山隊伍加入山域搜索，導入熟悉路線的山友的登山經驗，擴大消防主官決策面向，最後救援由消防接手，搜、救各自發揮專業，以提升山搜效率、減少基層負荷。