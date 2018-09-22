好天氣要結束了！ 北部東部中秋賞月恐泡湯

中秋假期第一天，許多民眾把握好天氣出遊，但北部、東北部明天起將變天。（記者楊綿傑攝）

2018-09-22 20:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕秋意逐步逼近！中央氣象局預估，明下半天起北部、東北部將先受到鋒面影響，結束晴朗穩定天氣，開始轉為有雨天氣，隨後再受東北風吹拂，溫度最低將會下滑至22度，賞月恐將泡湯。至於中南部白天雖受影響較小，但早晚仍能感覺涼意，提醒民眾要注意溫度變化適時添加衣物。

氣象局說，明天上半天各地仍是多雲到晴，午後近山區可能有雷陣雨，下半天隨鋒面及東北風接近，北部、東北部局部地區有短暫陣雨，中南部仍以午後雷陣雨為主，至於溫度變化不大，各地高溫還有31至33度。

但後天起天氣型態有進一步變化，氣象局表示，北部及東北部會有陣雨，局部地區可能有較大雨勢，而花東也會有短暫陣雨，不過中南部則較不受影響，天氣相對穩定。溫度方面，北部、東北部高溫下降到28至29度，最低溫可能出現在週二及週三清晨，下探22度；中南部白天溫度改變不明顯，但早晚也能感受到涼意，民眾要留意溫度變化。

而輕颱潭美的走向，氣象局指出，目前潭美距離台灣仍遠，路徑朝西北西方向往琉球南部海域前進，預估下週五至下週六可能會距台最近，屆時受其外圍環流影響，中部以北、東半部會有陣雨，其他地區也有短暫陣雨，但是後續路徑還可能有變化，需要進一步觀察。不過後天起東南部海域、下週二起北部及東半部就會有長浪發生，提醒民眾注意安全。

民眾最關心的賞月問題，氣象局說，由於明天下半天北部、東北部雲量就會偏多，預估後天北台灣幾乎是不可能賞月，東部有可能在雲縫中見到月亮，但機率也不高，中南部由於在背風側，天氣相對穩定，賞月較無問題。