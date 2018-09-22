花博吉祥物東京現蹤 日人大讚「卡哇依！」

花博吉祥物「樂虎」姐姐飛至東京宣傳花博，與當地民眾熱情互動。（中市府提供）

2018-09-22 20:51

〔記者黃鐘山／台中報導〕為向國際宣傳台中花博，台中市政府參與在東京上野公園舉辦的「Taiwan Plus2018文化台中」活動，花博吉祥物「樂虎」姐姐今日也飛至上野恩賜公園與民眾熱情互動，現場雖然飄著毛毛細雨，不過遊客仍紛紛拿起相機合照。

今日開幕活動包括駐日代表謝長廷、交通部觀光局長周永暉、台灣觀光協會會長葉菊蘭、台日文化交流基金會錢妙玲、日本東京台東區區長服部征夫、上野觀光聯盟會長二木征男均出席共襄盛舉。

花博吉祥物石虎家族「樂虎」、台北市政府吉祥物「熊讚」也驚喜出現，可愛吸睛；吸引民眾紛紛詢問石虎來歷，也讓2018台中世界花卉博覽會藉由可愛的吉祥物被國際遊客認識。

謝長廷表示，台日關係非常親近，中文有句話叫做「患難見真情」，大家有困難的時候都會互相幫忙，是真正的朋友。謝長廷隨後也參觀台中市政府花博攤位、文化總會、故宮精品、富錦樹、印花樂等攤位，強調花博是台灣非常重要的活動，一定要辦好。

服部征夫則說，藉由這個活動可以讓日本更親近台灣，現場還有小籠包、滷肉飯等台灣美食供大家享用，很有「台灣味」。

周永暉說，展場以「環島台灣」為概念，設計成車站造型，象徵開往台灣的幸福列車。「台灣真厲害！」葉菊蘭也開心表示，能在上野公園設置台灣車站非常不容易，期待年底的花博盛會，日本到台灣的觀光客能突破200萬。