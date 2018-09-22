中秋連假拚審課綱 葉俊榮應景高唱「月亮代表我的心」

2018-09-22 19:52

〔記者林曉雲／台北報導〕中秋連假也要拚審課綱。教育部課審大會今天開會審議技術型高中設計群科的課程綱要，在會議結束時，教育部長葉俊榮「開起小型演唱會」，連唱了5首歌，慰勞辛苦的課審大會委員，在唱「月亮代表我的心」和「甜蜜蜜」時，還邀請課審委員們大合唱，相當應景。

教育部長葉俊榮很愛唱歌，之前在課審大會中即曾高歌過，今天繼續以歌聲為課審委員打氣，除了自己演唱「孤女的願望」和「安平追想曲」，也唱了一首愛爾蘭歌曲的部分，另邀請在場委員一起合唱「月亮代表我的心」及「甜蜜蜜」。雖然多是長輩歌，但課審大會學生委員蕭竹均說，他聽過家中長輩唱，自己也會唱，沒有違和感。

課審會審議大會由總召集人教育部長葉俊榮主持，會議完成新課綱技術型高級中等學校群科課綱草案設計群第一輪之審議，並決議色彩原理的學習內容「色彩意象」修正為「色彩意象與文化」以具體連結色彩表現與文化的關係；數位影像處理等相關實習科目學習表現增列「具備媒體識讀能力，並能反思科技、資訊與媒體的議題」。

此外，審議大會亦針對新課綱技術型高級中等學校群科課綱草案農業群進行審議，並完成「基本理念」至「教學科目與學分數」之討論，因中秋連假，明天會議停開，9月29日將從「教學大綱」接續審議。

今天會中，有課審委員表達希望課綱能「多一些人味」，不要只有純技術導向，而應有人文素養。另針對設計群圖文傳播科，研修小組原提17學分，但研修小組在課審大會卻想改成11學分，刪掉委員們認為比較進步的「數位編輯」學習內容，課審大會決定翻案，經3次表決後，通過了11到17學分的結果，使學生可以學到數位編輯，且修課彈性比較大，但也造成審議進度一度被卡關。