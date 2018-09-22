台中黎明溝整治完工 今辦音樂會放養原生種魚

黎明溝改善工程已完工，將混凝土護岸改為植生緩坡，設置全齡化步道長度約400公尺，今天啟用。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-22 23:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為打造南屯黎明溝成為生態河，中市府爭取前瞻基礎建設，總工程經費約4000萬元，將原有混凝土護岸改為植生緩坡，設置全齡化步道長度約400公尺，今日正式啟用，除了舉辦音樂也放養原生種魚。

市府今天舉行黎明溝啟用典禮，同時舉辦中秋河畔音樂會，市長林佳龍、環保署長李應元、立法委員張廖萬堅、市議員何文海、張耀中、劉士州、朱暖英出席共襄盛舉，眾人並放養原生種魚，希望能恢復河川生命力。

黎明溝過去為典型灌排兩用區域排水，具備多樣性的溪流環境，是當地豐富水生、動植物主要棲息區域，但因都市開發失去部分河道、形成社區型水域，且舊有砌石護岸破損嚴重，加上近年污水流入，生態遭破壞，需要改善。

市府爭取到前瞻預算，將原有混凝土護岸改為植生緩坡，設置全齡化步道長度約400公尺，還有黎明溝水環境改善增設環境教育解說平台、河岸景觀平台及黎龍橋歷史解說平台等。

市長林佳龍表示，水利局從105年開始規劃黎明溝，在去年行政院推出前瞻基礎建設時，台中因早已規劃，便率先獲得補助改善，而黎明溝從斷頭排水溝，現已完成呈現嶄新的水岸環境景象，兼具防洪、文化、生態、景觀功能。

林佳龍表示，市府還提出惠來溪、潮洋溪、筏子溪及南勢溪等水環境改善計畫，需要的6億2000萬元預算也獲得行政院前瞻基礎建設特別預算補助。

環保署長李應元表示，台中市有「一溝、二川、四溪！」就是黎明溝、綠川、柳川，以及惠來溪、潮洋溪、筏子溪及南勢溪等18個計劃，市府爭取前瞻計劃改善，讓台中生活環境品質愈來愈好。

水利局長周廷彰表示，市府持續改善水域環境，並爭取中央經費補助，前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」已核列總經費約37億元，額度全國最高。