連假首日漆彈繽紛樂 潮州社福園區湧700人

刺激有趣的漆彈對抗賽。（屏東縣政府提供）

2018-09-22 20:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府社會處在中秋連假首日，運用公益彩券盈餘分配基金，在位於潮州鎮的潮州社福園區舉辦青少年漆彈、親子日及市集等多元活動，吸引青少年及縣民攜家帶眷前來，共約700人參加，十分熱鬧。

今天（22日）的活動有展現勇敢與智慧的漆彈對抗賽，社會處潮州區家庭福利服務中心社工平日培力的兒童及少年團體，也一展學習成果上台表演舞蹈，另有家暴短劇傳達家庭暴力零容忍及人身安全的重要性。

現場還安排小朋友最喜歡的幼兒律動、造型折氣球及親子繪本說故事，結合社福網絡單位和在地產業共同組成的巿集，同樣吸引參觀人潮。

社會處表示，潮州社福園區原來是歷史悠久的軍營，擁有廣大腹地且環境優美，如今縣府保留早期的建築與景觀，建置了親子和幼兒館室、3D立體彩繪牆和小木屋等，未來也會陸續增設輔具資源中心、老人幸福村、公園式休閒場域，以提供大潮州地區居民休憩去處；縣府今年起每月第3個週六都會在園區舉辦市集和親子活動。

屏東縣政府社會處在各鄉鎮設有7區家庭福利服務中心，致力家庭和社區工作，提供在地、及時的服務，以公私協力推動福利服務和政策，相關活動訊息可上屏東縣政府社會處網站，以及潮州區家庭福利服務中心臉書搜尋。