百年傳統全新感受！ 東港迎王首創典藏王船展、迎王特展

東港開基共善堂什家將也是東港迎王樂舞劇的主要表演團體。（記者陳彥廷攝）

2018-09-22 22:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位列國家重要無形文化資產的「東港迎王平安祭典」，10月28日「請水」後，為期8天7夜的地方宗教盛事將正式展開，主辦的東隆宮今天舉辦「代天巡狩船承藝陣」的開鑼儀式，併同收藏「典藏王船」的展示館揭牌及迎王特展開展，為迎王高規格暖身可說是前所未有，信徒驚呼「百年傳統、全新感受」！

開鑼儀式由縣長潘孟安、東隆宮董事長伍水源及迎王大總理許振生先入東隆宮向溫府千歲三獻禮並開鑼，戊戌正科東港迎王平安祭典文化活動正式揭幕，潘孟安並頒發文化資產中的實木王船團體保存者證書，給迎王祭典委員會設計科長蔡文化和東隆宮董事蔡財安，緊接著「神威共善、傳習大漢」的神采樂舞劇表演，潘孟安、議員林蔡鳳梅、許展維及東港鎮長徐志雄等人看得津津有味。

東隆宮董事長伍水源致詞時表示，東港迎王平安祭典的科儀保有清朝時代祀典禮儀，已傳承逾百年，東隆宮與東港七角頭請來「代天巡狩」千歲爺，從迎王（又稱請水）到送王，民眾皆自發參與，是已融合東港常民文化的民俗活動。

縣長潘孟安表示，東港迎王因活動期間長規模大，和台南西港刈香有「北西港，南東港」美譽，其中遷王船遶境、送王燒王船的景象，匯集地方因漁業興盛的產業孕育而生的木造船及製作船帆技藝，更突顯迎王是請神明來為東港消災解厄的核心意念，整個活動從10月28日到11月4日，歡迎全台民眾踴躍參與，一睹民俗盛事盛況。

眾人並為王船展示館正式剪綵開幕，今年東隆宮為讓國家無形文化發揚光大，特別籌劃王船及迎王的特展為迎王暖身，伍水源說，木造王船的技藝博大精深，但隨造船師傅的年紀增長，加上木造船在並無太大市場，年輕一輩的技藝傳承出現斷層，這艘為正科王船一半大小的純檜木王船，將永久保存，不會隨送王一起燒化，並將製造過程以數位化保存，盼保留王船製作方法永續流傳，未來參觀導覽採預約制，不過到迎王的週末都會開放。

今年迎王的神采樂舞劇「神威共善傳習大漢」，更是前所未有的創舉，早上表演6曲之1，太陽舞團的編舞，和東港開基共善堂的什家將出巡步伐，就已釣足在場所有人的胃口，若要一睹首場把迎王結合樂團的「船承藝陣」表演，明天晚間7點廟埕採索票方式，信徒可到廟埕一睹為快。