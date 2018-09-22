火車站旁私地停車單日只收50元 霸氣地主：別長草就好

苗栗火車站旁新設民間汽車停車場，每小時收費10元，是公立停車場收費價格的一半，10月15日以前免費試停。（記者彭健禮攝）

2018-09-22 18:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗火車站旁一塊市價上億元的私有地，近期整理成民間停車場供小客車停放，告示收費標準，每小時10元，是公立停車場半價，另當天收費上限50元，月租980元，且即日起到10月15日還提供免費試停。地主霸氣地說，「不要長草就好！」

苗栗火車站東站三西街底原為一家證券公司，多年前停業後被買下，買主將建物敲掉，夷為平地，因土地沒有封閉，被當成免費停車場停，結果屢屢發生有車主出入被其他車輛擋住，報警處理，身為土地管理人的地主也三不五時接獲警方通知「協助移車」，困擾不已。

後來，地主將土地圍起封閉，不再對外，因無人進入，野草開始蔓生，又被投訴。地主索性將土地全用混凝土填平，申請設立民間停車場。

停車場於日前設立完成，在出入口設立收費告示，每小時10元，當天收費上限50元，相較於苗栗市公家的路邊、路外汽車停車格每小時20元，僅為半價，且月租980元，也較公立的破千元月租便宜，讓人納悶「怎麼會賺錢？」對此，地主則笑著霸氣地說，不要長草就好！