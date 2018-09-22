高雄辣妹賣涼麵 紅到警察取締併排違停

林芮愛與男友的涼麵攤意外爆紅，現在已經租店面經營延續商機。（記者黃旭磊攝）

2018-09-22 18:57

［記者黃旭磊／高雄報導］26歲平面模特兒賣涼麵，拌醬及穿著尺度都辣到破表，客人排隊嘗鮮，連警察都來取締違停。

「這邊違停注意一下」，轄區三民第一警分局警網今天（22日）下午到山東街拍照取締，林芮愛與孫姓男友擺攤不到1個月，傍晚開賣，客人提前排隊，爆紅到併排停車影響交通。

林芮愛每天打扮美美拌麵，曾就讀台南科技大學整體造型系，對造型、彩妝有獨到看法，偶而穿低胸裝，po清涼照，網友形容白皙皮膚、配上纖細身材，神似藝人吳亞馨，「懇求班表，朝聖去！」。

由於夏天炎熱，林芮愛半年前於民權二路擺路邊攤創業，攤車像運將賣麵取名「運匠」，前晚煮麵放冰箱，男友鑽研醬料，研發出招牌榨、麻醬二合一，生意越來越好，沒錢租屋屢遭鄰近店家白眼，迫於壓力，尋覓到山東街租屋，而也為維持口感水準，每天睡不到3小時。

林芮愛形容，煮麵就像煮綠豆，煮到「爆而不開」有難度，維持麵條Q彈真得很辛苦，而醬料佐以豬肉末，泰式嫩雞走酸甜口感，要讓女性吃得清爽。

走出校園，林芮愛做過醫美整型外科醫美師、服飾店店員，也涉足演藝圈，上過國光幫幫忙、綜藝大熱門等節目，在中國當2年平面及彩妝模特兒，這次意外因涼麵爆紅，內心卻還在找尋人生路。