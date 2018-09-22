與全球同步！宥勝與民眾力挺犀牛大玩泥漿

莊福文教基金會今日舉辦「泥漿尋寶．紅鼻子挺犀牛」活動，請來保育大使、藝人宥勝與百位民眾畫上紅鼻子滾溫泉泥漿。（莊福文教基金會提供）

2018-09-22 23:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為喚起全球對犀牛保育的重視，世界自然基金會將每年9月22日訂為世界犀牛日。莊福文教基金會關注犀牛保育，在六福村育復20隻白犀牛，今日舉辦「泥漿尋寶．紅鼻子挺犀牛」活動，請來保育大使、藝人宥勝與百位民眾，畫上紅鼻子滾溫泉泥漿，模擬犀牛最愛的遊戲滾泥巴，象徵對犀牛保育的支持。

莊福文教基金會繼去年號召3000人排巨型犀牛圖騰引起關注後，今年在全球第九個「世界犀牛日」，聯合林務局、THE BODY SHOP美體小舖等單位，與保育大使宥勝，共同號召百人齊聚六福村，進行台灣第一場模擬犀牛生態公益活動，捍衛全球犀牛快樂健康繁衍的生存權。

百位民眾一起畫上紅鼻子，象徵犀牛因為盜獵取角所面臨的滅絕危機，宥勝與民眾跳入全世界三大泥漿溫泉之一的台南關子嶺泥漿，模擬犀牛平日滾泥巴保護皮膚大玩溫泉泥漿水，體驗犀牛的日常。

莊福文教基金會董事長莊秀石表示，基金會長期致力環境永續及動物保育議題，希望藉由每年世界犀牛日的活動，宣導反盜獵、救犀牛的保育觀念，進而關懷本土物種像是穿山甲、石虎等台灣在地的域內保育工作，為孩子守護幸福地球！

六福旅遊集團董事長莊豐如說，集團跨國際飯店品牌、一般旅館、樂園、動物園以及高端餐飲，每年接觸450萬消費者，希望成為生態商品最佳平台--支持願意友善土地友善生態的好商品，像採用生態農作入菜，未來也將發展生態旅遊。