颱風「潭美」路徑炸彈開花 氣象專家：超難報

天氣風險公司總監賈新興在臉書PO出「潭美」颱風的預估路徑，認為其路徑像炸彈開花般很難預報。（圖擷取自賈新興臉書）

2018-09-22 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕今年第24號颱風「潭美」昨（21日）晚在關島附近生成，氣象局預估，「潭美」中心位置預計23日上午8點將來到距離鵝鑾鼻東南東1620公里海面上，是否對台灣造成影響仍需觀察。對此，天氣風險公司總監賈新興指出，潭美颱風結構完美加上環境有利，48小時內可能會快速增強。

據中央氣象局最新資料顯示，「潭美」颱風中心氣壓992百帕，今下午2點的中心位置在北緯16.60度、東經138.90度，七級風半徑100公里，以每小時20公里速度，向西北西移動，近中心最大風速每秒23公尺（每小時83公里），相當於9級風，瞬間之最大陣風每秒 30公尺（每小時108公里），相當於11級風。預測23日上午8點，潭美的中心位置將在鵝鑾鼻東南東1620公里海面上。

對此，賈新興稍早在臉書表示，潭美颱風結構完美，由於海溫暖、風切弱，環境有利於其增強，預估潭美將在未來48小時內快速增強；而根據歐洲及美國預告顯示，「潭美路徑變動超大」，雖然目前穩定朝西北西前進，但在72小時之後，「潭美路徑像炸彈開花般四射」、「這種颱風超難報 要謹慎」。

賈新興說，「無所適從、不知道要往哪裡去」的潭美颱風龜速移動，而他也提醒，23日晚間開始要留意東半部的長浪，呼籲民眾沒事千萬別去海邊，以免發生意外。