克服身體心理障礙 她下半身癱瘓仍能優游大海

蔡佩玉（右）與教練洪啟堯（左）進行潛水訓練。（蔡佩玉提供）

2018-09-22 18:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕要取得潛水相關證照，對四肢健全的人都必須歷經一番學習，何況是脊髓損傷下半身癱瘓的身障者，但是40多歲的蔡佩玉做到了，她走出癱瘓陰霾，克服身體不便、心理障礙，成為今年考取初階潛水證照的身障者之一，樂觀的她未來還要進一步考取進階證照，夢想是到大堡礁潛水。蔡佩玉說：「在陸地上都需要人幫，但是在海中卻能優游自在，當然喜歡在水裡。」

蔡佩玉年輕時就是個愛玩的女孩，但在20歲那年跟朋友夜遊出了重大車禍，當時還上了新聞版面，2個同行朋友就此離開人間，她雖然幸運存活，但是脊髓受損，只能坐在輪椅上。她回憶，受傷的前1、2年，只要又遇上生病，就有諸多不便跟難受，她常常都有「活得那麼辛苦幹嘛」的念頭。

不過好在蔡佩玉遺傳了母親的樂觀，她受傷時，母親的反應竟然是「活著就好」，令她聽了「快昏倒」。不過她慶幸，在低潮期間，個性中樂觀的因子開始慢慢引導她「要走出來」。蔡佩玉也覺得，想做甚麼就趕快去做，所以受傷前完全不運動的她，因為醫生建議游泳可以幫助復健，所以她開始游泳，後來又偶然接觸潛水，讓她發現海中景觀的美麗。

蔡佩玉說，一般潛水教練都是會控制著行進方向，但她想去自己想去的地方，所以幾經掙扎之下報名潛水證照訓練。她坦言，過程很辛苦，不僅氣瓶等各種裝備很重，大概10多公斤之外，她還必須克服不能像一般人可以在水裡小便的障礙。在墾丁經過4天3夜的密集訓練，包括面試、日潛、夜潛、筆試等，才終於通過考驗，今天在台灣身心障礙潛水協會主辦的成果發表會中受贈證照。

蔡佩玉很感謝教練洪啟堯義務指導，考照前還每週自費從彰化搭車到台北來訓練他們，教練更說要帶他們去菲律賓潛水，不過得考上進一步進階潛水證照才行，這也激發蔡佩玉愛玩的鬥志，她說接下來的考驗也絕對要考過，且她未來夢想是到大堡礁潛水，欣賞海中美景。讓她母親不禁開玩笑說，「都這樣了還是愛玩」。