三星研發記憶材質 未來手機外殼將可自我修復

2018-09-22 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕韓國手機龍頭三星（Samsung）近來在美國為一種「具有自我癒合性質的抗指紋聚合物」申請專利，外界認為三星計畫在2019在新推出的S10手機加入此功能，讓手機外殼得以自我修復。

根據BBC商業記者克里斯·巴拉紐克（Chris Baraniuk）報導，能夠自我修復的手機螢幕，是用到了被稱做「自我修復聚合物」的物質，它能自動填補一些細小的裂縫、且能保持材質的堅硬。這種物質在日本東京大學及美國加州大學都有發現，然而，因為它不夠堅硬，比起需要戶外使用的手機，更適合製造主要在室內使用的設備。

不過記憶材質目前已經頗有進展。美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）先前已研究出一種可以自我修復的電路板，對「緊急救援部隊和軍隊」等應付突發事件的人相當有用。美國公司Feynlab也推出一種「具記憶力聚合物」的汽車塗料，塗上車子後，若車身出現刮痕，只要車身曬到陽光，或到在刮痕處淋上熱水，塗料加熱就能讓車子回復原先的模樣。

不僅是汽車、電路板，記憶材質也跨足到航空業、建築業上。克里斯‧巴拉紐克認為，儘管目前研究仍未成熟，總有一天我們周遭的用品都會因為這種「自我修復」的技術變得更加安全。