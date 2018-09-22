全球海洋城市博覽會今開幕 澎湖新吉祥物亮相！

澎湖新吉祥物公仔正式亮相，未來扮演觀光行銷大使。（記者劉禹慶攝）

2018-09-22 17:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著世界最美麗海灣嘉年華暨組織年會開幕日接近，全球海洋城市博覽會今日正式開幕，由副縣長林皆興、副議長陳雙全等人共同剪綵，全區以貨櫃方式布展，並以年會主題「海洋之愛」為出發點，同時新吉祥物玩偶也首次亮相。

全球海洋城市博覽會規劃8大貨櫃展覽主題，分別為「世界最美麗海灣展區」、「澎湖願景館」、「綠能智慧新趨勢應用展區」、「台灣旅遊館」、「台灣城市館」、「世界遺產區&澎湖石滬及玄武岩區」、「海洋保育&海洋環境」、 「新一代科技館」，讓海洋與科技、生活的結合能創造出更具共生及生態永續的發展。

另外現場也有「海灣市集」區，澎湖在地伴手禮、創意美食、在地小吃、青年文創、市井小農、手作DIY等不同主題，讓參觀的國內外旅客都可以體驗到澎湖的在地特色及文化。同時規劃活動與市集做搭配，並舉辦大型海洋輕音樂盛會等活動，讓國內外的旅客都能體驗到澎湖的熱情。今日開幕式除了府會雙副首長外，還有澎管處長陳志賢、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳綉色及黃春燕等人。

同時澎湖全新吉祥物也正式亮相，包括「縣花-天人菊」、「縣樹-榕樹」、「縣鳥-澎湖小雲雀」及「縣魚-玳瑁石斑」去做發想設計，將原本各自單獨的個體，構思成為一個家庭，家庭成員各有特色，「樹爸」、「雀媽」、「斑哥」、「菊妹」。期望透過故事包裝澎湖的吉祥物，以親切可愛的形象，為澎湖觀光形塑新風貌。