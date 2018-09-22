嘉縣2校獲教學卓越獎金質獎 雙溪附幼創記錄

雙溪附幼學生瞭解社區花生產業。（記者林宜樟翻攝）

2018-09-22 17:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕教育部107年度教學卓越獎成績揭曉，嘉義縣東石國小、雙溪國小附設幼兒園雙雙榮獲金質獎，其中雙溪國小附設幼兒園更是嘉義縣第一所獲得教學卓越金質獎的幼兒園。

今年教學卓越獎評選共有9所幼兒園、14所國小、9所國中、8所高中入圍角逐金、銀質獎；嘉義縣今年提報東石國小、雙溪國小附設幼兒園兩校參加，獲得雙金；教育處長王建龍說，教學卓越獎相當於教育界的奧斯卡金像獎，嘉義縣結合12年新課綱自發、互動、共好的精神，以學習者為中心，統整領域課程及落實生活實踐，呈現課綱的核心素養能力。

雙溪附幼教學團隊兩年半前啟動「愛在雙溪，啟動偏鄉教育希望夢想」教學歷程，由雙溪國小校長侯忠烈及幼教老師蔡瑾靜等人帶領學生提出夢想，透過課程發掘、解決問題，更獲得許多生活知識。

雙溪附幼的孩子們在社區看到老人家曬花生，興起瞭解花生產業的想法，教學團隊帶著孩子體驗拔花生，瞭解花生生態，在曬花生的過程中讓學童思考怎麼曬才有效率，自行思考調整位置，多方嘗試用器具打成花生粉，得出用果汁機打花生能切的最細，最後並義賣土豆，捐給社區。

雙溪國小附近是故宮南院，學生們也想「辦展覽」，師生們走入社區瞭解家鄉歷史，在社區內尋寶，在學校設置「雙溪夢想屋」，展出社區寶物；學生們今年看到在嘉義縣舉辦的台灣燈會，提出想辦燈會的夢，他們實際參觀後，比照台灣燈會設計各種主題燈區和燈具，完成幸福燈會。

東石國小教學團隊在前校長莊正道的帶領下以「種希望」為團隊名稱，以「蚵冠全臺，兒轉乾坤」課程，帶著學生們了解東石的產業、文化，進一步了解家鄉所面臨的地層下陷危機，探討外傘頂洲即將消失的議題，引領孩子不斷的做中學，開啟更多生命經驗為主軸，讓偏鄉學童重拾對家鄉的認同，活出對自己的自信。