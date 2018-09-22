沒品！民眾強拆好市多行李箱 「放地上」檢查完竟又拿新的

網友爆料，有民眾在好市多賣場挑選行李箱時，竟拆開包裝放在地上檢查。（圖翻攝自爆料公社）

2018-09-22 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕好市多近日行李箱在促銷特價，不少民眾把握時機搶購，然有網友卻在臉書上指出，有民眾在挑選行李箱時，竟一一拆開檢查，最後再把商品放回去，拿全新包裝的行李箱去結帳。

網友昨（21）日在「爆料公社」上PO文指出，一對夫妻在好市多挑選行李箱時，竟不顧旁邊已有的展示品，反而把架上完整包裝的行李箱取下，當場拆封，放在地上翻來翻去檢查，最後檢查完又把已開封的行李箱放回，拿全新包裝的行李箱去結帳，讓全程目擊此事的網友看不下去，好意上前提醒他們「不能隨意拆封」，但無奈對方仍不聽勸。

事後該名網友在臉書上氣憤的寫道，難道「別人活該要拿你亂開過的箱子？」，更酸「好市多真的是人品照妖鏡」，而許多網友也紛紛留言，「好市多=奧客集散地」、「我猜他們用過後會再拿來退貨」、「不是應該拿檢查好的嗎，沒拆的哪知道有沒有瑕疵啊」。

事實上，好市多會員申請表格的注意事項已載明，「任何好市多物品經由會員或其所攜帶來賓拆閱或破壞，會員即必須購買該商品」，好市多也提醒，消費者對商品有疑問應詢問賣場人員，如強行拆箱則視同購買。