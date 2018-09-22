南市響應922世界無車日 明年起1年要新設30個T-Bike站

響應922世界無車日，南市政府帶領民眾騎自行車。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-22 17:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市是南部唯一獲行政院核定的低碳示範城市，為響應922世界無車日，支持BBW（Bus、Bike、Walk），今（22）日在林默娘公園安億停車場舉辦「無車無束‧漫遊台南」活動，代理市長李孟諺帶領民眾騎台南T-Bike，並宣示自明年起，將以1年新設30站為目標持續成長，建構更便捷的大眾運輸交通網。

李孟諺表示，「無車日」意涵是鼓勵大家多利用大眾運輸，騎自行車除符合無車日概念外，亦宣導大家儘量利用大眾或綠色運具，為環保盡一份心力，目前台南市T-Bike設置55站，未來將以1年新設30站為努力目標永續發展低碳城市願景。

李孟諺也表示，未來不僅鐵路地下化將增加通勤站，包括大林站、南台南副都心站等，讓鐵路也變身為捷運線，加上前瞻計畫3條捷運路線的建設，將讓民眾逐步看到綠色城市開花結果，今年10月也將先增設1條市區觀光接駁車路線，直達台南各個角落，希望透過這些措施讓台南成為節能減碳使用綠色運具的城市。

今天活動現場也邀集多家綠能運具廠商共同參與，舉辦趣味性親子滑步車賽及抽獎，吸引親子家庭參與，享受低碳漫遊綠生活。