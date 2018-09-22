瑞芳有中秋賞月秘境 還能遠眺基隆山、陰陽海！

「瑞芳濂洞景觀平台」能遠眺基隆山、陰陽海，並將十三層遺址盡收眼底，飽覽美景。（記者林欣漢攝）

2018-09-22 17:07

〔記者林欣漢／新北報導〕中秋佳節何處去，新北市瑞芳區有一處絕佳賞月地點「瑞芳濂洞景觀平台」，能遠眺基隆山、陰陽海，並將十三層遺址盡收眼底，飽覽美景。

瑞芳區長陳奇正指出，「瑞芳濂洞景觀平台」前身是空地，常被棄置垃圾而雜亂不堪，但地理位置非常得天獨厚，將瑞芳山海美景盡收眼底，公所特別爭取市府補助，並在濂洞里長許麗玲及志工們的努力下，打造成景觀平台，讓這裡宛如新生。

許麗玲表示，該處風景秀麗，一直都有許遊客來賞景，卻也帶來不少垃圾造成地方困擾，經整理後，民眾不再亂丟垃圾，也沒了臭味，還有舒適的賞景環境，讓人很激賞。為了歡迎民眾一來再來，里辦公處也與志工定期巡檢，維護環境，提供遊客友善旅遊品質。

「瑞芳濂洞景觀平台」如何去？許麗玲說，搭火車在瑞芳車站轉搭F805公車，在「即心佛堂」站下車，除了瑞芳濂洞景觀平台，周邊還有黃金瀑布、報時山步道、黃金博物館與九份老街等景點，很適合中秋連假闔家安排一日遊小放鬆。

「馬上列入瑞芳必訪秘境名單！」造訪的李姓遊客說，不但視野好、空氣棒，夜晚還有遠方點點漁火的襯托，很能讓人感受寧靜山城月圓人團圓的幸福感。