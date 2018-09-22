舊議會活化變身 「宜蘭人故事館」今開幕

宜蘭縣舊議會變身為「宜蘭人故事館」開幕，從今起連續3天舉辦一系列免費入場活動。（記者游明金攝）

2018-09-22 16:52

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣舊議會變身為「宜蘭人故事館」開幕，從今起連續3天舉辦一系列免費入場活動，包含公益市集、懷舊電影、藝文展覽、匠人教學體驗與藝文講座等，民眾可利用假期前往走走。宜蘭市長江聰淵說，推動歷史建築活化利用，是市公所努力目標，宜蘭人故事館將串連阮義忠台灣故事館至幾米廣場，成為宜蘭市藝文廊帶。

宜蘭縣舊議會建於1959年，2001年8月遷到縣政中心，舊縣議會建築被認為，見證了二次戰後台灣民主政治發展，建築結構體尚佳，具有歷史文化保存價值；在2002年12月，依文化資產保存法登錄為指定歷史建築。

宜蘭市公所斥資3000多萬元整建，並以ROT促參招商轉型為「宜蘭人故事館」；昨晚以「薩克斯風音樂饗宴」為開幕暖身，今起正式開幕營運，重新開啟舊議會全新的篇章。

宜蘭人故事館以歷史建築為核心，帶領民眾走進建築與時代故事。接連3天的開幕活動，播放3部1960年代電影，包括王哥柳哥遊台灣、江山美人與第凡內早餐，都可免費觀賞；故事館也緊扣著「宜蘭人」與「宜蘭故事」，展區規劃「蔣渭水故事展」與在地工藝職人「林朝欽燈籠展」。

除了展覽、看電影，故事館也有「愛法餐廳i-France」、pizza廚藝教室與超感官VR體驗等設施，將來要規劃人文咖啡圖書區、文創禮品坊等空間。

江聰淵說，市公所將舊縣府員工宿舍規劃為「阮義忠台灣故事館」，再加上舊縣議會轉型宜蘭人故事館正式營運，將更有效串聯從幾米廣場、宜蘭美術館延伸到公所周遭的藝文廊帶，提供民眾更優質的藝文休閒活動場域。