中秋烤肉怎麼吃 營養師提供4原則

2018-09-22 17:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋連假賞月烤肉、吃月餅，怎麼吃才健康，營養師提供烤肉4原則、吃月餅5撇步，掌握訣竅就能盡情享受美味，也不發胖。

首先烤肉購買食材，盡量以蔬菜類為主、肉類為輔，台中醫院營養師李姿嫻建議要買新鮮肉類且多白肉，少買加工食品，以烤肉串為例可用5至6塊蔬菜，加一塊的里肌肉或是小塊雞腿肉，或是大片蔬菜夾肉片的方式食用，減少吃下過多肉類。

烤肉時可事先將無醃漬的新鮮食材煮到快全熟或半熟，烤肉時再烘烤加熱，可減少烤肉時產生多環芳香烴，烤好肉再刷上烤肉醬或自製醬油及擠上檸檬提味，減少鹽巴攝取，若是食材醃漬已含有醋及檸檬，應避免使用鋁箔紙烘烤，預防溶出有害毒物。

如果覺得只吃肉及蔬菜不夠飽，可選擇一根玉米、一碗飯或麵，或是兩片吐司，也可先煮些蔬菜清湯，可以解膩、增加飽足感，最後喝飲料應以無糖茶類或是白開水為主，熱量低又解膩，減少搭配汽水、果汁等高熱量飲料。

中國附醫毒物科主任洪東榮也提醒，烤肉油脂滴到木碳形成煙霧致癌，高溫燒烤肉類、蔬菜，蛋白質會變質、產生聚合胺，都是有毒物質，即使烤網上鋪錫箔紙或用鐵盤烤肉仍難以完全隔絕，提醒少烤少吃，就算吃也要注意食材保存與衛生，務必烤熟再食用，並且確勤洗手、不生食、不生飲，以免吃壞肚破壞過節興緻。

至於應景的蛋黃酥，衛生局指其有一碗飯的熱量280大卡、小型傳統月餅也有至320大卡，建議要挑低熱量、挑高纖食材、減量分食、搭配時令水果和無糖茶飲或白開水，提醒吃烤肉、月餅、柚子，又鹹又甜，三高患者還是適量食用，以免血壓、血糖飆高。

康善基金會營養師閻靜玉提醒，柚子與部分藥物同時食用，會產生交互用，使作用增強或是增加副作用，應事前諮詢醫師或藥師；澄清醫院眼科主任尤誌君也補充說，曾有民眾隱形眼鏡被烤乾變形，無法取出，或是乾眼症加重，還有烤肉時被小火花灼傷眼角膜，烤肉時也要做好眼睛防護。