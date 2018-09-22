提高使用率 屏東縣原住民文化會館服務升級

2018-09-22 16:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府提升原住民文化會館服務多元性，經擴增長者健康站、K書中心及咖啡輕食區等軟硬體設施，今天（22日）舉辦文化會館服務升級2.0啟用儀式，縣長潘孟安期待透過館內空間活化，擴大服務能量，讓原住民文化會館邁入多元新興服務新風貌。

位屏東市豐榮街巷弄內的原住民文化會館，民國89年完工啟用，除了提供原鄉部落族人到都會區洽後的休憩處，並規劃包括原住民藝文展覽、族語文化研習課程、社會福利諮詢、原住民就業服務諮詢、金融服務及會議空間出租等服務。

「透過館內閒置空間活化，讓原住民文化會館成為部落社區的縮影」，縣長潘孟安表示，屏東市的原住民人口數有4600人左右，甚至還超過霧台鄉的人口數，為了讓文化會館提供更多元化的服務，縣府逐步充實館內各項設施，擴大服務功能，不僅吸引原住民朋友，一般民眾也能前來使用。

縣長潘孟安指出，此次文化會館擴增設施，除了1樓增設「咖啡輕食區」，引介原住民廠商進駐經營，將原鄉小農美食帶入都會區，2樓「K書中心」提供80個舒適座位的自修空間，特別是結合介惠社會福利慈善基金會，將文化健康站設在館內，提供原民長者在屏東市延緩老化及終身學習的場域，歡迎鄉親一起前來文化會館看展覽、品原味、讀好書。

今天啟用儀式後，全場人員逐一參觀新增設的活動空間設施，其中2樓整備中的「練團室」，預定於年底啟用，提供愛好音樂的青少年預約使用，已30年未彈奏吉他的縣長潘孟安一時技癢，與秘書長邱黃肇崇、原住民處長伍麗華自彈自唱原住民歌曲，精湛技巧令在場人士驚訝，直呼縣長可以組樂團巡迴表演。