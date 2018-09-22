秀朗青年社會住宅工程品質不佳 住戶抱怨投訴沒人理

永和秀朗青年社會住宅下方就是秀朗派出所。（記者翁聿煌攝）

2018-09-22 16:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年初才完工開放民眾入住的新北市永和秀朗青年社會住宅，有住戶抱怨，建築物施工品質不佳，陽台廢水管滲漏造成糞便味飄散難聞，管理公司未盡責，垃圾堆積影響環境品質，住戶向新北市政府城鄉局投訴也未獲處理；城鄉局住宅發展科長鄭健志說，秀朗青社住宅大樓仍在保固期，若有硬體缺失會要求改善，對物業管理公司會加強督導，加強服務。

秀朗青年社會住宅位於永和區永利路、福和國中旁，建築物下方就是秀朗派出所，上方五至十一樓是廿六戶社會住宅，號稱「最安全」的社會住宅，今年初陸續開放符合條件的青年及弱勢民眾中籤戶入住，原本是歡喜遷入新厝，但還是有住戶對居住環境和管理有所抱怨。

住戶指出，建築物施工品質不佳，陽台廢水管滲漏造成糞便味飄散難聞，向管理單位反映卻無法解決，垃圾貯運站內的垃圾未能盡快清理導致異味充斥地下停車場，她希望城鄉局能針對社宅的缺失和住戶的需求正面回應解決。

此外，房內原配置的床組體積太大，不符需求，她希望城鄉局能協助移置；加上她家中有不良於行的長輩，衛浴設備須加裝輔具，但承辦人員不願協助，她也認為自行加設日後會被管理單位要求花錢復舊並不合理。

鄭健志說，社宅提供民眾租用，所以需要安裝身障輔助設施者須事前提出申請，若屬合理範圍，事後並不須復原補償，對於有住戶反映的社宅建築和服務缺失，他會責成管理單位馬上處理，確保住戶權益。