加入準公共化幼兒園 屏縣36園所聯合簽約

行政院政務委員林萬億及教育部政務次長范巽綠等人為屏東縣潮州鎮童年綠地幼兒園掛上準公共幼兒園布條。（記者羅欣貞攝）

2018-09-22 16:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕行政院針對「少子女化對策計畫」規劃準公共機制，符合要件的私立幼兒園與各地方政府簽訂合作契約後，可成為準公共幼兒園，學童就讀「準公共幼兒園」每月繳費不超過新台幣4500元；屏東縣107所符合資格的幼兒園中，目前已有36所加入，今天（22日）在行政院政務委員林萬億及教育部政務次長范巽綠等人見證下，完成聯合簽約儀式。

屏東縣政府今天在潮州鎮童年綠地幼兒園，舉辦準公共幼兒園聯合簽約，幼兒園的小朋友們以熱情的律動表演開場，首波加入的幼兒園園長、代表們，也在現場近百人見證下，簽名完成簽約儀式。

屏東縣教育處統計，全縣共有128所私立幼兒園，符合準公共化資格者有107所，至今共計36家加入準公共幼兒園，可以減輕約3000多個家庭的育兒負擔，全縣公共化及準公共教保服務比率由3成上看至5成。

教育部也表示，期許透過公私合作，加速讓幼兒享有更多優質平價的就學機會，為順應家長期待，準公共申請期延長15天，私立幼兒園於今年9月30日前提出申請，並且在10月15日前完成簽約成為準公共幼兒園者，政府協助家長支付的費用同樣可回溯自8月1日起計算，幼兒園也可向地方政府申請獎補助經費，用於充實及改善園內的設施設備。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，屏東縣少子女化嚴重，現代父母教養子女負擔沉重，加速提供平價教保服務刻不容緩，準公共幼兒園收費貼近公幼，每月繳費不超過新台幣4500元，第3名以上子女每月再減1000元，低收入戶及中低收入戶家庭子女免費，有助幼兒園穩定招生，且改善教師、教保員低薪問題，增加優秀人才留任意願。