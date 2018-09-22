台灣美少女穿越南國服走秀 圖案有阿里山也有下龍灣

協志工商學生穿著越南國服走秀。（記者林宜樟攝）

2018-09-22 16:51

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣表演藝術中心及新住民團體越在嘉文化棧合辦「越在我嘉越南文化暨十字繡創作展」，是嘉義縣表藝中心首度舉辦越南文化靜態展，策展人新住民導演阮金紅與服裝設計師武清清合作設計融合台灣及越南特色的越南國服「長襖」，今天由10位協志工商女學生穿著走秀，象徵兩國文化元素的融合。

阮金紅說，展覽透過越南傳統刺繡、十字繡及國服等，以越南在台新移民女性的感受，述說成長、成家及成為母親的故事，讓台灣、越南及各國觀眾能在此情境中欣賞越南文化；今天展覽邀請懂得十字繡繡法的阿米斯音樂節創辦人原住民舒米恩體驗越南十字繡，比較原住民刺繡及越南繡法的差異。

十字繡是越南盛行的民間創作，人們常以十字繡作品表達對親友的關懷，展出作品是阮金紅及親友等人以「家」為概念創作，呈現工藝之美及越南的家庭觀念與文化。

越南國服長襖是越南女子在正式場合穿著的服裝，通常以絲綢類布料剪裁，衣褲自腰以下開高衩，配上同花式的寬鬆長褲；展覽的越南國服上圖案有台北101、台灣老三合院、阿里山櫻花森林小火車及嘉義縣表演藝術中心等台灣景點及意象，也有越南水上市集、下龍灣等。

越南國服走秀由協志工商時尚造型科、表演藝術科及幼兒保育科10名學生擔綱演出，學生賴沛涵說，越南國服特色是衣物質料細滑，圓領比一般衣物更高，可包住脖子，從2週前到現在排練5次，順利完成走秀；學生陳祐瑄說，穿上越南國服感覺儀態更優雅，絲綢質料也很舒適，很高興可以代表台灣與學校參與活動，讓兩國文化交流融合。

嘉義縣副縣長吳芳銘說，嘉義縣新住民人口約12000多人，來自越南的女性約有3600多人，這次嘉義縣表演藝術中心首次舉辦新住民文化靜態展，促進多元族群文化融合，也讓民眾更理解越南文化，展期從今天起至10月21日。

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阮金紅介紹越南國服「長襖」的特色。（記者林宜樟攝）

嘉義縣表演藝術中心首次舉辦新住民文化靜態展。（記者林宜樟攝）

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