中秋連假首日！小琉球遊客爆量、驚人車潮南下墾丁

東琉碼頭又出現排隊人龍，累積至下午2點就已近萬人登島。（記者陳彥廷攝）

2018-09-22 16:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中秋連節今天開始，屏東各大景點今天一早就出現爆量人潮，截至下午2點小琉球已經有近萬人登島，公路瓶頸的水底寮五岔路口，則是連續3小時都出現逾3000輛巔峰車潮。

中秋連假3天今天首日，全台各地都出現遊客人潮，東港往小琉球的東琉碼頭，今天一早人龍再現，人潮又再度排到室外，當地陳姓居民今天要回家，一到碼頭又見爆量人潮是驚訝納悶直說「暑假不是過了嗎？」。

警方原本就預期會有中秋連假會有8萬人潮經過水底寮五岔路口南下到恆春、墾丁或台東，果然今天清晨車潮就湧現，早上6點1個小時之內就有逾2000輛車，開始就出現高峰車潮，9點到12點更是連續3小時都出現逾3000輛的爆量車潮，其中9到10及11到12點，單小時竟都超過3500輛車。

不過，前往小琉球的遊客集中在早上，下午已經沒有排隊人龍，至於往南車潮，也開始減少，但仍有2000輛以上的高峰。

東琉碼頭又出現排隊人龍，累積至下午2點就已近萬人登島。（記者陳彥廷攝）

東琉碼頭又出現排隊人龍，累積至下午2點就已近萬人登島。（記者陳彥廷攝）

經水底寮的南下車潮從清晨開始就爆大量。（記者陳彥廷翻攝）

經水底寮的南下車潮從清晨開始就爆大量。（記者陳彥廷翻攝）