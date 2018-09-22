行善愛心10年不中斷 知名渡假村招待小朋友吃大餐

2018-09-22 15:50

［記者陳賢義／台東報導］台東日暉池上國際渡假村回饋鄉里，連續十年與家扶基金會合作，今在中秋節前夕免費招待400名貧困家庭和原住民孩童吃大餐，開放戶外「露天風呂神仙湯區」，還動用渡假村最具特色的「捷運天牛號」看魚梯、賞花海，讓小朋友享受一日五星渡假，開心歡度中秋。

承襲父親、日暉董事長鄭越才「莫忘初衷」的善舉，鄭舜文接棒延續當孩子們的靠山，完成這樁10年不中斷的美意，親切的幫小朋友夾美食，和小朋友話家常，並陪同共同襄盛舉的「養樂多集團」總經理李道明，分送「驚喜禮物袋」，要讓孩童帶著滿滿的禮物袋回去與家人分享。

日暉老董鄭越才出生貧困，因而立志將來有成就時，一定要幫助弱勢家庭及團體，日暉從開幕2008年起，就算遇到88風災，每年愛心不曾間斷，當時鄭越才還親自帶領員工，扛著一袋袋白米賑災。

將濟弱扶貧使命傳承給下一代，由女兒鄭舜文接棒。鄭舜文勉勵孩子們，出身貧苦不重要，重點是要努力爭氣，好好念書，不要忘了孝順父母、長大後取之於社會、用之於社會，心有餘力要幫助家鄉建設。

開心享受五星級的自助餐美食，還到兒童戲水池玩水，搭乘天牛號到鄰近特色景點看魚梯、賞花海、看動物，前往客家文化園區拍照，豐富有趣的行程讓小朋友快樂的不得了。