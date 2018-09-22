平溪天燈節下週一登場 新店警加強交通管制

2018-09-22 15:14

〔記者陳薏云／新北報導〕「平溪天燈節」將於24日下午6時於新北市平溪區平溪國中熱鬧登場，活動將分為9波，施放9百盞天燈。因適逢周末，新北市新店警分局在文山與烏月路口、石碇交流道、文山與北深路口規劃綿密交通疏導措施，並利用路口監視器系統掌握活動當日車流狀態，第一時間加派警力疏導，確保交通狀況。

為快速辨識有無通行證，新店警分局當日將以「貼紙辨識法」，提前在文山與烏月路口管制；領有通行證或平溪居民身分證的民眾，將會於交通工具上貼貼紙，後續行經管制點時，員警即憑目視貼紙放行。

警方也呼籲民眾，可多利用活動接駁公車或火車等大眾交通工具前往平溪；另也因適逢中秋連假，返鄉、觀光人潮較多，為緩解交通狀況，新店警分局配合連續假期國道交通疏導，今上午7至12時，國道3號南下木柵至香山路段，明上午7至12時，國道5號南下南港至坪林路段將實施高乘載管制措施。

僅允許大客車、計程車（含空車）、乘載3人以上之小型車、持有身心障礙證明之小型車、持孕婦證明之小型車通行。

天燈節交通管制時段如下：

★ 9至24時

市道106線石碇雙溪口至頂坪路瑞芳工業區段，配合天燈節活動全面管制禁止通行。

★ 9至16時

臺二丙線基福公路段，往雙溪、貢寮、福隆、宜蘭方向開放進行，車輛不得進入平溪區。

★ 16至24時

臺二丙線基福公路段，配合天燈節活動全面管制禁止通行。

二、交通配套措施：

★公車接駁動線運輸時間、路線：活動當日9至24時。

（一）木柵動物園─十分南山橋線（大型115輛）。

（二）北宜高石碇聯絡道─十分南山橋線（大型15輛）。

（三）瑞芳火車站─十分基平橋線（經基福公路8.5K）（大型35輛）。

（四）基隆火車站─十分基平橋線（經基福公路8.5K）（大型10輛）。

★鐵路接駁動線：

叄加活動民眾可於臺鐵八堵站、瑞芳站、猴硐站、三貂嶺站搭乘往十分線火車，步行即可到達會場。