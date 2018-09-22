救護車即時心電圖無線傳輸 即時救回2名胸痛老翁

2018-09-22 15:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防近3日來連續利用救護車上12導程心電圖機監測出2名疑似心肌梗塞病人，並透過無線網路即時將心電圖傳送至急診醫師手機，即時啟動醫院心導管團隊做好準備，成功於黃金時間內替病人完成心導管手術，搶救2條寶貴生命。

消防局表示，20日早晨5點，家住關西鎮的83歲的巫姓民眾，一如往常與友人於住家附近國小打太極拳，突然一陣暈厥倒地，約20秒後恢復意識，在友人攙扶下欲返家休息，不料在途中即感胸部悶痛不舒服，隨即打119求救。關西分隊隊員鍾明秀、李秉濂到達現場後即以救護車上12導程心電圖機監測，發現為心肌梗塞（Acute myocardial infarction，AMI），立即送往最近可施做心導管手術的國軍桃園醫院。

另22日凌晨3時許，家住竹東鎮的82歲盧姓民眾，半夜睡夢中突感胸口悶痛、呼吸急促，家人協助打119叫救護車。竹東分隊隊員吳忠任、張基發到達現場，評估該民眾呼吸有點喘且全身冒冷汗。雖無心臟病病史但有典型AMI症狀，果然在使用救護車上12導程心電圖機監測後，發現為AMI。本來病人要求就近送北榮新竹分院治療，但隊員吳忠任以專業建議送往可立即實施心導管手術的東元醫院接受手術治療。

新竹縣政府消防局接受關西熱心民眾捐贈2台12導程心電圖機，並配發於關西及竹東分隊，近日來剛好接連派上用場，於救護現場即早發現胸痛病人有AMI症狀，並即時將病人心電圖傳輸至急診醫師手機，成功讓2名老翁於黃金6小時內接受心導管手術，為阻塞的心臟血管裝上支架，保住性命。

消防局長孫福佑呼籲，不管有無心臟疾病病史的民眾，如發生持續胸悶、胸痛、呼吸喘且伴隨噁心、噁吐、冒冷汗及虛弱等症狀，吃藥後仍無法緩解，甚至疼痛蔓延至左臂或肩胛時，應儘速撥打119請求救護車送醫。