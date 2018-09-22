走入時光隧道 經典古董車齊聚新竹市

2018-09-22 15:05

〔記者王駿杰／竹市報導〕65部、加起來2534歲的古董車來了！「Viva Retro 2018 台灣．新竹經典車會」即日起至22日在竹市舊城區7大古蹟群展出，市長林智堅化身為車迷，搭上古董車為活動揭開序幕，只見多輛經典古董車繞行州廳、美術館，吸引不少民眾目光，紛紛拿出手機拍照，整個市區彷彿走入時光隧道，重返舊日時光。

林智堅今天搭上古董車發展協會長曾國棟的愛車賓士190SL敞篷車，與其他古董車從州廳（新竹市政府）前廣場出發，沿著美術館、護城河，繞經東門圓環，穿過石板路林蔭，親自體驗「當經典遇見歷史」，更在東門圓環處和民眾一起賞車，從參賽者轉變為參觀者，共同享受城市熱鬧氛圍。

林智堅說，感謝迪特博瑞公司對竹市的肯定，竹市除是一座大型古蹟博物館，現在更充滿移動式藝術品，多台古董車輛集結在中正路及中山路上，穿梭在古蹟之間，兩者相互輝映，不僅是車迷的重大盛會，也讓民眾有機會見到經典車的身影。

城銷處長顏章聖表示，除了今天的經典車古蹟巡禮，明天（23日）經典車將集結在兒童探索館後方停車場，出發巡遊整個竹市，屆時活動中所有上路的車輛皆合法領有牌照與臨時牌照，屆時賞車民眾須與車輛保持適當且安全的距離，歡迎全國民眾趕緊趁中秋連假來竹市，感受經典與歷史結合的復古風情。