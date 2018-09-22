女神級正妹現身涼麵攤！ 粉絲暴動跪求班表

近日高雄一間涼麵攤的女員工，有著白皙的皮膚和水汪汪大眼睛，樣貌神似藝人吳亞馨，在網路上引發熱議。（圖擷取自臉書）

2018-09-22 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄一間涼麵攤的女員工，有著白皙的皮膚和水汪汪大眼睛，樣貌神似藝人吳亞馨，近日在網路上引發熱議，許多網友傳訊店家跪求班表，更有粉絲遠從桃園來買涼麵，讓店家的業績翻倍。

綜合媒體報導，高雄「運將涼麵」開業才半年多，卻因為正妹店員林芮愛爆紅。林芮愛原本是外拍模特兒，還上過綜藝節目國光幫幫忙、綜藝大熱門等節目，最近到涼麵店顧攤，卻因此成為門面擔當，讓老闆轉為幕後備料、研發。

許多男粉絲慕名而來，更有網友在店家粉絲團詢問林芮愛的班表，塞爆私訊信箱，老闆不得不向粉絲公告，「明天禮拜六妹妹也會跟我們在廚房，不用再問了，她一直都是我們長期的公主勞工，她在她在她明天會在啦！」

報導提到，之前當模特兒拍平面廣告，偶而也會上節目通告，但這些工作都不固定，現在擺攤雖然有時候客人少，但至少收入穩定，感覺也比較踏實。

高雄「運將涼麵」開業才半年多，卻因為正妹店員林芮愛爆紅。（圖擷取自臉書）

許多男粉絲慕名而來，更有網友在店家粉絲團詢問林芮愛的班表，塞爆私訊信箱。（圖擷取自臉書）

林芮愛原本是外拍模特兒，還上過綜藝節目國光幫幫忙、綜藝大熱門等節目。（圖擷取自臉書）