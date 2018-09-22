再現北港百年光榮 108工藝師創作108桌五湖四海宴

集全國108位工藝師創作的108桌五湖四海宴盛大登場。（記者廖淑玲攝）

2018-09-22 14:46

〔記者廖淑玲／雲林報導〕集全國108位工藝師創作的108桌五湖四海宴，今天在北港南陽國小大禮堂盛大登場，呈現傳統工藝生命力，為期3天，全國遊客可一次盡覽知名工藝師得意之作，陪伴大家度過另類的中秋連續假期。

雲林縣傳統工藝文創產業發展協會總幹事蔡享潤指出，五湖四海宴是北港媽祖過爐的傳統，源自於清朝滿漢全席共108道菜，慢慢演變成北港媽祖信仰的重要宗教活動。

北港朝天宮神明會在每年農曆4月份開始過爐，過爐儀式就以五湖四海宴的108道滿漢全席呈現給媽祖，展現鋪會的財力與廚師技藝，象徵人不分男女老幼，地不分東南西北，自五湖四海來朝奉媽祖。

雲林縣長李進勇特別頒贈金、木、水、火、土代表藝師魏幼謙、陳明洲、洪平順、葉青奇、許哲彥、蘇榮凌等大師表揚狀，感謝他們對傳統工藝的貢獻，大禮堂四周垂掛參展的108名工藝師大型海報，向大師致敬。

蔡享潤介紹今年五湖四海宴，以五行的「金木水火土」分類，展出各項精彩工藝作品，以總舖師辦桌的心情，將工藝大師作品完整展示。今天活動現場並安排烙畫、茶席、砂畫、捏陶、陶藝環保盆栽、皮雕手機吊飾等各項DIY工藝體驗，現場打卡按讚也可獲得精美禮物，另有藝師展演及海韻國樂社國樂、南管、說書等演出，帶大家體驗傳統工藝生命力，再現北港百年藝鎮光榮歷史，許多遊客都說值得一遊。

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