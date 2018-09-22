「愛護動物不分黨派」 鍾小平：將邀柯P當流浪動物之家董事

2018-09-22 13:56

〔記者楊心慧／台北報導〕為了推廣民眾認養流浪狗，台北市動保處與財團法人流浪動物之家基金會今天舉辦「2018米克斯尋根之路公益園遊會」，現場提供20隻米克斯犬貓給民眾認養，並且有免費植晶片辦理寵物登記服務及狂犬病疫苗注射各100名，台北市議員、流浪動物之家基金會董事長鍾小平說，愛護動物不分黨派，等台北市長柯文哲選舉完後，也會拜託他來當董事。

「2018米克斯尋根之路公益園遊會」今天在迎風狗運動公園舉辦，活動包含健診預防、毛孩親子協力路跑及障礙賽、公益園遊會、有獎徵答、摸彩活動、藝人表演，現場有流浪動物之家推薦認養的20隻米克斯犬貓，並提供免費植晶片辦理寵物登記服務及狂犬病疫苗注射各100名。

台北市副市長鄧家基表示，20年前台北到處可見流浪狗，如今台北市做了很多措施，對外推廣以領養代替購買，盼民眾在養狗以後，好好愛惜狗狗，不要丟棄牠，並要帶他們做寵物登記、植晶片、結紮等，市府也會全力支援，營造動物友善環境。

鍾小平語重心長地說，如果大家都買狗的話，幾乎就沒人會收養狗了，盼大家發揮愛心，救贖每隻流浪犬貓，以領養代替購買。

鍾小平也表示，為了找社會資源幫助流浪動物，他找了前行政院長張善政當基金會董事，而未來在柯文哲選舉完後，也會拜託他來當，希望愛護動物不分黨派，能將善心力量集結在一起。