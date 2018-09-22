親密照掰掰？林瑞陽夫妻參拜浩天宮媽祖 過七星火改運

林瑞陽（左）與張庭（中）至浩天宮改運。（記者張軒哲攝）

2018-09-22 13:43

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣昔日知名小生林瑞陽與妻子張庭長年定居上海，但上個月中國媒體傳出林瑞陽與美女十指緊扣照，引起外界議論。今日近午，林瑞陽夫妻與張庭乾媽陳滿一行人至台中市梧棲浩天宮參拜改運，眾人跨過七星火，夫妻低調婉拒受訪，僅肅穆敬神，疑似為了擺脫近期紛擾，盼重新出發。

林瑞陽與張庭是演藝圈神仙眷侶，近年演藝事業重心移往中國，但上個月中國媒體傳出多張林瑞陽與一名美女員工十指緊扣的照片，引來外界質疑感情生變。

浩天宮興建委員會榮譽主委陳滿是張庭乾媽，林瑞陽夫妻是浩天宮大庄媽祖信徒，林瑞陽之前還親自參加浩天宮重建動土典禮。

上午陳滿與林瑞陽等人南下至浩天宮，約11時20分抵達廟宇，由於浩天宮正在重建新廟，眾人在旁邊臨時行宮參拜媽祖，隨後在廟前改運，林瑞陽夫妻雙手端著改運的衣物，後方多名友人成列跟著跨過七星火，隨後坐在八卦上，由陳滿改運。

儀式結束後，記者表明身分採訪，但張庭揮手說，「不用、不用」隨後驅車離去。

陳滿（前）率林瑞陽夫妻過七星火改運。（記者張軒哲攝）