假停水通知擺烏龍 台水董事長：絕非遏止假新聞「搶功」

對於「假停水通知」擺烏龍事件，台水公司董事長郭俊銘強調，並非配合政府遏止假新聞「搶功」。（記者張瑞楨翻攝）

2018-09-22 12:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕颱風「山竹」途經台灣南部海域時，有人透過line與臉書傳送「因豪雨致原水濁度飆高，無法供水...」的停水通知，台灣自來水公司認為是「假停水通知」，向台中警方報案，警方卻查出是台水公司搞烏龍，此通知來自來水員工，對此，台水公司董事長郭俊銘道歉說，這是基層員工疏忽，他並強調，報警抓假消息的來源之舉，不是對政府扼止氾濫的假消息「搶功」，而是要在最快時間內，民眾仍有感時「即時」反映。

郭俊銘昨天晚間透過臉書道歉說「失禮啦，我們烏龍！」他指出，此一烏龍事件，源於山竹颱風帶來暴雨，又有部分地區停電，一名熱心的恆春里長，打電話詢問一名自來水公司技術士，「是否會停水？」，技術士根據自己的判斷，line給里長告知會停水，但實際狀況是淨水廠的第一線同仁，克服萬難達成不停水的任務，不過，會停水的訊息，已由熱心的里長轉傳給民眾，訊息一再轉傳給眾多的屏東鄉親。

他強調，「如果這個真的是假消息一定要處理！」這次烏龍事件後，台水公司對於停水或恢復供水的消息，都會責成全國各服務所主管、幹部，主動對基層村里長、民意代表透過簡訊、line等平台發佈訊息，歡迎他們第一時間轉達給基層的民眾；台水公司也會利用1910免付費電話24小時服務民眾的徵詢。

另外，有人質疑，台水公司大動作報警之舉，是配合政府，於遏止氾濫的假訊息中「搶功」，郭俊銘否認此說，他強調，是要在最快時間內，颱風剛過民眾仍有感時「即時」反映，自來水是很重要的民生必需品，供水是否穩定的相關訊息必須精確，不容假消息干擾民眾的權益，台水公司是在初步查證後，評估可能是假消息，才會主動報警處理，台水感謝電訊警察快速查出消息來源，台水公司也對恆春的熱心里長致歉。