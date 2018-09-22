中秋連假首日上午 西部國道時速多可維持80公里以上

2018-09-22 11:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕坐滿3人以上車輛，要出門南下返鄉、旅遊趁現在。交通部公速公路局表示，今日西部國道上午7點起實施高乘載管制，上午一波車潮大約都已紓解完畢，國道1號台北－湖口車速都可達時速80公里以上，僅湖口服務區－竹北這一小段路有車多情況，時速約在40公里。不過高乘載時段過後，還是會有一波非高乘載車輛上路，預期車潮會是在下午2點湧現，要等到4、5點才會紓解，雖車流量不會像上午那麼多，但仍呼籲民眾可避開該時段。

高公局表示，中秋節假期特性跟清明節不同，清明節民眾無論如何都是要上午出去掃墓，即便有實施高乘載管制，還是會呈現車多情況；今日西部國道在有實施南下高乘載管制情況下，確實有達到抑制車潮上國道。中午12點高乘載管制結束後，西部國道依照往例，約是下午2點會在出現車潮，易壅塞路段包含國1南下楊梅－新竹系統、彰化系統－埔鹽系統，國3三鶯－關西、烏日－霧峰等。

國道5號方面，雖然上午7點起也有實施高乘載管制，不過南下石碇－頭城路段，截至上午10點30分仍是車多壅塞情況，車輛時速不到40公里。高公局表示，因為現在大部分走國5的車輛，都已是3人以上，高乘載的效果不像西部國道那麼好；不過中午高乘載管制結束後，仍會再湧現非高乘載車潮，預期要一路到下午5、6點才會紓解。

高公局強調，今日國5沒有紫爆（時速不到20公里）情況，代表車流還是可以穩定順順的通過。