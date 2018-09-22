連假首日好天氣 未來一週北部有雨下探22度

今天（22日）各地天氣仍以多雲到晴為主。（資料照）

2018-09-22 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（22日）各地以多雲到晴的天氣為主，不過由於水氣較昨天增加，午後雷雨發生的機率提高。此外受東北季風影響，明（23）晚起北部及東北部地區整體雲量偏多且易有陣雨。

氣象局表示，今天各地天氣以多雲到晴為主，但水氣較昨天增加，午後雷雨發生的機率也提高，中午過後在山區及山區附近的平地會有局部短暫雷陣雨，台東及恆春半島則不定時有些零星短暫陣雨。溫度方面，白天各地高溫約31至34度，中午前後紫外線指數偏高。

氣象局預估，中秋假期在明（23）晚起天氣將有所轉變，由於東北季風影響，北部及東半部氣溫稍降，整體雲量偏多且易有陣雨，而北部及東北部局部地區亦可能有較大雨勢出現，中南部地區則以多雲天氣形態為主，午後山區及近山區平地可能有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，下週一至下週三（24日至26日）受東北風影響，下週四、下週五（27日、28日）則受颱風外圍雲系影響，迎風面的北部及東北部下雨時間長，雨勢明顯，有局部大雨發生的機率，而花東也會有短暫陣雨，中南部則維持多雲午後局部雷陣雨的天氣。

溫度方面，北部及東北部高溫會下降到26、27度，低溫更有機會來到22、23度，有秋涼的感覺，其他地方早晚也會有股淡淡的秋意。

颱風消息部分，位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，已於昨晚8時增強為第24號颱風「潭美」，今天清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2320公里之海面上，短期內預計仍以西北西方向往琉球東南方海面移動，對台灣天氣暫無影響。

空氣品質部分，22日北部、中部空品區為「橘色提醒」等級，北部午後須留意臭氧濃度偏高；竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；宜蘭及花東空品區及澎湖為「良好」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 37 31 ~ 36 31 ~ 35 27 ~ 36

颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）