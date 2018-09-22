阿基師在溫哥華教台灣素菜料理 台僑媽媽也瘋狂

2018-09-22 06:38

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華二21日報導〕由台灣經濟部中小企業處與加拿大食品進口商國華台灣食品公司共同主辦的「OTOP-台灣特色食品展」在加拿大卑詩省的列治文國華旗艦店舉行，活動特別邀請台北福容大飯店廚藝總監鄭衍基（阿基師）現場教做素食養生料理，引起許多愛料理台僑媽媽的參與，即使阿基師已經返回台灣，他留下的食譜仍是在溫哥華台僑社區流傳。

這次特色食品展的英文名為OTOP，代表的是「One Town, One Product」，就是一鄉鎮一特產的意思，這次到溫哥華展出的食品有彰化鹿谷焙火烏龍茶、民雄金桔、埔里山區蠔菇、香菇乾、鶯歌陶瓷、嘉雲製傘、金門鋼砲刀、手信坊伴手禮、台酒花雕雞麵等，共26家台灣特色美食和優質工藝產品參展。

住在列治文的詹何嬌美女士在兩年前就曾參加阿基師在溫哥華的廚藝展示會，她這次在料理課上，一眼被阿基師認出，並請她擔任助手。

詹何嬌美表示，她在兩年前即建議阿基師應該以全素為主題，建議被阿基師採納，她因此感到特別高興。

詹何嬌美說，她將阿基師這次示範的菜色材料及做法，逐字記下，由於許多朋友知道有這本「阿基師講義」紛紛前來索取。她說，她家裡有一 罐剝皮辣椒，一直不知如何處理，於是向阿基師請教，阿基師教她將剝皮辣椒加一些簡單中藥材煮成養生湯，果然味道鮮美，賓客讚不絕口，她因此佩服阿基師的廚藝功力。