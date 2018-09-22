台東人專屬回憶！ 國、高中營養午餐靠「小紙條」點餐

臉書上一則貼文指出，10多年前的台東市區國、高中生們，都靠著便當盒裡的「小紙條」向營養午餐的廠商點餐。（圖擷取自台東製造臉書粉絲專頁）

2018-09-22 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕臉書上一則懷念小時候能隨心所欲點午餐的文章受網友瘋傳，內文指出，10多年前的台東市區國、高中生們，都靠著便當盒裡的「小紙條」向營養午餐廠商點餐，「那是學生與店家阿姨之間的秘密點餐單」。文章一出立即引起台東網友廣大迴響，非當地民眾也感到相當驚奇，直呼「太神奇了吧！」

臉書粉絲專頁「台東製造」日前PO出一則貼文回憶道，「那時市區有十間廠商會到學校競爭營養午餐的單子，每個學生都能依自己的喜好選擇廠商，非常有趣。」學生們會在自備的餐盒裡塞張紙條，如「想吃雞腿飯」、「藍帶豬排咖哩飯」、「我要風味餐」、「明天生日，希望有一片蛋糕」等，隔天負責料裡的阿姨們幾乎「有求必應」，將孩子們的心願照顧得服服貼貼。發文者感嘆，「所以對當時的國、高中生而言，中午打開便當的那一刻就是每天最快樂的時光。」

此文一貼出，引發不少台東網友們共鳴，紛紛留言分享當初的自訂菜單，有男同學會惡作劇竄改朋友的紙條，幫他多點5顆蛋，也有網友曾寫下「初戀的滋味」，便當裡面是酸梅加白飯等，就連不曾有過這段經歷的網友們也對阿姨們的機智感到佩服。

最後留言中還引出不少「午餐阿姨」親自留言，「當時我也是便當廠商之一，現在看到這個字條讓我懷念一群惡作劇的孩子，有人會寫紅蘿蔔加白蘿蔔加美乃滋放在別人的便當盒，哈哈哈。」當年受到照顧的網友們則激動認親，也謝謝阿姨當時的愛心和耐心。