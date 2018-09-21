減重也可吃月餅！營養師：挑小的當早餐配無糖豆漿

營養師廖美俞設計的糙米核桃小月餅，熱量約300大卡。（記者陳鳳麗攝）

2018-09-21 23:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中秋節應景一定要吃月餅和柚子，但減重的人可以吃高油高糖的月餅嗎？南投縣佑民醫院營養師廖美俞說，建議吃體型較小的小月餅，且可當早餐吃，配上無糖豆漿和蘋果。若會自己做小月餅，則不妨油皮以糙米粉取代麵粉，內餡加入核桃，減少熱量增加營養。

營養師廖美俞設計以糙米粉取代部分麵粉，並在內餡加入核桃的想法，獲得烘焙老師黃安琪的支持，除示範做糙米核桃小月餅，也提供簡單食譜，讓有興趣的民眾可以自己烘製。

廖美俞表示，以糙米粉取代部分麵粉，是因糙米中的米糠和胚芽中含有維生素B和E，且有豐富膳食纖維，可抑制人體吸收脂肪，幫助控制體重；核桃是素食者很好的蛋白質來源，它還有GABA胺基丁酸，有鎮靜神經系統、助眠和緩解失智症，小月餅熱量降低，約有300大卡，另外則增加對健康有幫助的營養。

廖美俞建議減重者或糖尿病患者1天以1個小月餅為宜，減重者要計算熱量，控制在1餐500大卡上下，建議可當早餐吃，配上無糖豆漿，再加1顆小的蘋果，以糙米核桃小月餅為例，這一頓早餐的熱量約543大卡，符合減重者的1餐所需的熱量，但如果是在餐與餐之間當點心吃，那麼下一餐就不要再吃白飯。

黃安琪提供10個份的材料份量，其中油皮部分：中筋麵粉105克、糖6克、無水奶油40克、水46克；油酥部分：糙米95克、無水奶油70克，內餡核桃每個半顆、綠豆沙和白鳳豆各15克。建議烤箱溫度上下火皆為170度，烤25分鐘。