中興新村美食名店「梅園」中秋後關門 老顧客不敢置信

中興新村知名「梅園餡餅粥」門口貼出「頂讓」紅紙，讓老顧客不敢置信。（記者陳鳳麗攝）

2018-09-21 21:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市中興新村「梅園餡餅粥」，在中部地區頗負盛名，小米粥、蔥油餅、牛肉餡餅，30多年來陪伴很多南投人成長，這兩天卻貼出「頂讓」紅紙，工作人員證實「營業到中秋節」，原因是老闆年事已高，第二代不想再做。消息傳出很多南投、草屯人驚呼「不敢置信」，有人更大嘆「童年的回憶要消失了！」。

「梅園餡餅粥」是中興新村的知名老店家之一，開創有37、8年，小米粥、牛肉餡餅、蔥油餅都其招牌美食，不只南投縣有名，是在地人帶來訪友人必吃的小吃店，很多中部地區的民眾，也會在假日專程來品嘗。

住草屯鎮的張姓民眾說，「梅園」的小米粥味道在別處都吃不到，原味好吃，加砂糖變甜粥後也好吃，以後吃不到小米粥了，想到就難過。住中興新村的李姓民眾，則難忘在大窗口等蔥油餅煎好的感覺。

「梅園」在這兩天貼出「頂讓」紅紙，很快就在中興新村傳開，店內工作人員表示，只營業到中秋節，而為何要結束營業，將店頂讓，是因為創辦老闆已高齡86歲，兒子則不想再做了，只好結束。

由於「梅園」只營業到24日，今晚該店顧客極多，有不少人想趕在結束營業前，再嘗一次最愛的小吃，把美味封存在記憶裡。有的顧客則看到「頂讓」紅紙大吃一驚，頻問「為何要頂讓？」。在中興新村出生長大的史祝賢感慨地表示，中央有意讓中興新村風華再起，「梅園」卻在這個時候要結束，感覺非常可惜，中興新村居民也很捨不得。