中秋連假首日好天氣！明天還是熱 週日晚上開始變天

明天為中秋連假首日，各地多雲到晴，民眾可把握出遊機會。（資料照）

2018-09-21 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）天與今天相似，各地多雲到晴，僅台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區及山區附近平地有局部短暫雷陣雨。「天氣風險公司」指出，高溫只持續到週六，提醒民眾把握出遊機會，否則週日傍晚新鋒面接近，屆時北部及東部會轉為有雨天氣。

中央氣象局預報，明天台灣各地及澎湖、金門及馬祖多雲到晴，但在東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區及周遭平地有局部短暫陣雨，提醒到山區活動的民眾記得攜帶雨具，隨時留意天氣變化。

第24號颱風「潭美」正式生成，中心氣壓998百帕，目前位於台灣東南東方2500公里的海面上，預測未來朝西北西轉琉球海面移動，短時間對台灣天氣暫無直接影響，民眾仍可把握中秋連假初日的好天氣出遊。

氣溫及紫外線方面，明天各地高溫約31至34度，中午前後紫外縣指數偏高，外出20分鐘恐曬傷，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。

空氣品質方面，明天受到風速偏弱影響，北部、中部為「橘色提醒」等級，其中北部午後須留意臭氧濃度偏高；竹苗、雲嘉南、高屏、金門及馬祖為「普通」等級；宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。